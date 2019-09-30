Son Dakika Haberleri: Galatasaray, PSG maçına hazır
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Galatasaray, PSG maçına hazır

1 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynayacağı Paris Saint Germain maçının hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, PSG maçına hazır, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynayacağı Paris Saint Germain maçının hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde, basına 15 dakikası açık gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve düz koşu ile devam etti. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışma gerçekleştirdi. Basına kapalı olan bölümde ise PSG maçının taktiği üzerinde duruldu. Antrenmanda sakatlığından dolayı Mario Lemina yer almadı.


Öte yandan antrenmanı Galatasaray İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak da takip etti. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:00 Kaynak: İHA
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