Son Dakika Haberleri: Galatasaray, PSG maçına hazır
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Galatasaray, PSG maçına hazır

48 dakika önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, PSG maçına hazır, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, basın mensuplarına 15 dakika açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Galatasaray, basına kapalı bölümde ise yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mario Lemina katılmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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