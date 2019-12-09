Son Dakika Haberleri: Galatasaray, PSG maçının hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Galatasaray, PSG maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Galatasaray, PSG maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibi ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, PSG maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibi ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salondaki çalışmaların ardından sahada yenilenme koşusu yaptığı belirtildi.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerinin ardından koşu çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor maçında geçirdiği sakatlık sonrası MR'ı çekilen ve sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım yarın Paris'e gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda yapacak.

Paris Saint Germain, Galatasaray, Fransa, Paris, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


G.Saray'ın yıldızı sosyetik güzel ile yakalandı
Galatasaray'dan Fernando Muslera'ya ömürlük teklif! Şampiyonluk oranları güncellendi! 3 takımın da oranı düştü PSG-Galatasaray maçının İddaa oranları belli oldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:37:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, PSG maçının hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]