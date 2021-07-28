Galatasaray-PSV Eindhoven

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Zahavi, Gakpo