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Galatasaray-PSV Eindhoven - Son Dakika

Galatasaray-PSV Eindhoven

28.07.2021 20:10
Galatasaray-PSV Eindhoven, System.String[]

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika,

Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Zahavi, Gakpo

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, İtalya, PSV, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-PSV Eindhoven - Son Dakika Spor


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