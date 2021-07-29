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Galatasaray-PSV Eindhoven maçının ardından - Son Dakika

Galatasaray-PSV Eindhoven maçının ardından

29.07.2021 00:13
Galatasaray-PSV Eindhoven maçının ardından, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Hollanda ekibinin turu hak ettiğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında PSV Eindhoven'a 2-1 yenilerek elenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Hollanda ekibinin turu hak ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim, "Maçı kaybettik, bizden daha iyi olan PSV iki maçı da kazandı. Turu onlar geçti, hak ettiler. Bizden daha iyilerdi, ben de maç sonu onları tebrik ettim. Hem orada hem burada çok centilmence maçlar geçti. Kendilerine başarılar diledik." ifadelerini kullandı.

"İki maçın sonunda hak eden taraf turu geçti"

Maçın ilk bölümünde istediklerini sahaya yansıttıklarını aktaran Terim, şunları kaydetti:

"İlk 35 dakikadaki Galatasaray olarak baskıyı denedik. Dar alanda kaybettiğimiz toplara reaksiyon gösterdik. Bir bütün halinde oynadık. Pozisyon üretemedik ama pozisyon da vermedik. Ölü toptan gol yedik. İkinci yarının rakip eksik olduktan sonraki bölümünde 2-1 oldu, 2-2 olabilirdi. İki maçın sonunda hak eden taraf turu geçti. Her sonuç bizim kafamızdaki takımla ilgili bir şeyler veriyor. PSV'ye baskı yapma, çıkarmama, bütün halinde oynama bizim oyun anlayışımızın büyük bir parçası. Ne söylediysek ilk yarıda vardı. İlk yarıda gol yemeyi hak etmedik. Hiç pozisyon vermedik. Başa baş dişe diş mücadele istediğim bir şeydi. İkinci yarıya 1-0'la başlamak kolay değildi. Basit goller yiyoruz ama bunu engelleyeceğiz."

UEFA'ya gönderilecek yeni listeyi yarın teslim edeceklerini söyleyen Terim, "Listeye eklemek istediğim oyuncular var. Gelen oyuncuların hepsini yazacağım. Son 24 saate kadar 2 hakkımız daha var. Onu da kullanacağız belki. Beklemek niyetinde değilim. Yarın da bir transferimiz olabilir. Listeye yazmak için sağlık kontrolünden geçmesi lazım oyuncunun. 7 Eylül'e kadar olan bölümde neler olacağını göreceğiz. Ayrılıklar da doğaldır beraberlikler de doğaldır. Bunlar büyük kulübe yakışır şekilde olmalıdır. Her oyuncumuz bize hizmet etmiştir. Hizmet eden herkese teşekkür ederiz, iyi şanslar dileriz. Yeri geldiği zaman bizler de gidiyoruz. Her gelişme bizim tarafımızdan değerlendirilecektir. Galatasaraylılar bundan emin olabilir." ifadelerini kullandı.

Transferde adı geçen Berkan Kutlu ile ilgili olarak Terim, "Berkan beğendiğim bir oyuncu. Başka oyuncu da olabilir." dedi.

Ömer Bayram'ın taraftarlar tarafından eleştirilmesine de değinen tecrübeli teknik adam, "Ömer'e taraftarlar frikikten dolayı tepki gösterdi herhalde ama doğru bir şey değil. Kötü niyetli bir şey yapmadı. Tabii ki yanında duracağım. Bunlar bizim oyuncularımız. Oyun devam ederken bunlar doğru alışkanlıklar değil. Herkes Aytaç'ın atmasını istedi galiba, atsaydı Aytaç. Ömer'in vurduğu gol olsaydı kimse tepki gösterir miydi. Taraftar ufak bir çıkış yaptı ama bu doğru değil. Hepsi bize lazım maç sonuna kadar. Morallerini yüksek tutarak iyi oynamalarını sağlamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarımız bizim en önemli gücümüz"

Uzun bir aranın ardından taraftarlarıyla buluştuklarını hatırlatan Terim, "Taraftarımız bizim en önemli gücümüz. Bir oyuna hazırlanıyorsunuz tiyatroda ama seyirci yok. Bizimki de onun gibi. Oyuncuların her kelimesinin anlaşıldığı bir yalnızlıkta oynadık 1,5 sene. Taraftar bizim için çok şey ifade ediyor. Bugün az taraftar olmasına rağmen itici gücünü, takımımın yanında olmasını özlemişiz. İlk maçta PSV tam kapasite seyirci aldı stadına. Biz yüzde 50 alabildik. Umarım bu şanssızlıkların hepsini kıracağız bir gün. Futbol oynarken taraftarla birleşmek takımın daha iyi oynamasını, daha çok konsantre olmasını sağlıyor. Galatasaray seyircisiyle buluştuğunda çok başarılar elde etmiştir." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'ndaki İskoç rakibi St. Johnstone ile ilgili bir soruya Fatih Terim, "St. Johnstone daha önce izleme imkanımız olmayan bir takım. Kendi ligindeki maçlarını seyredeceğiz. Bazen bazı yollar sizi başka yerlere çıkarır. Ümit ederim öyle olur. Rakibi incelemek için zamanımız var. Her rakibe saygı duyuyoruz. Bu mevsimde oraların takımlarıyla oynamak kolay değil. Galatasaray'ın başına gelen bazı maçlar oldu, ona uğramak istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Terim, teknik ekibinden ayrılan Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin ile ilgili olarak, "Hasan hoca kendisi ayrıldı. Uzun zaman yanımda çalıştı. Ümit hoca ve Levent hoca ile konuştuk. Ümit hoca da Levent hoca da kendi yollarına devam etmek istediler." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray-PSV Eindhoven maçının ardından - Son Dakika Spor


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