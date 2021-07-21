Galatasaray Rachid Ghezzal için kesenin ağzını açtı! Yıldız isim, senelik 3.5 euro alacak

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Rachid Ghezzal transferinde sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SENELİK 3.5 MİLYON EURO ALACAK

Fanatik'in haberine göre, Rachid Ghezzal'ın kiralık transferi konusunda Leicester City ile her konuda anlaşan Galatasaray'ın, Cezayirli oyuncuya vereceği yıllık ücret belli oldu. Transferi yakında resmiyet kazanması beklenen Ghezzal, Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak.