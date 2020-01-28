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Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede...
6 saat önce
Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı. - İSTANBUL
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