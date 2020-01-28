Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede... - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede... - Son Dakika Spor

Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede...

6 saat önce

Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede..., System.String[]

Galatasaray, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin sağ uyluk arka adalesinde orta derecede zorlanma tespit edildiğini açıkladı. - İSTANBUL

Radamel Falcao, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
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