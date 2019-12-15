Galatasaray, rakip eksikken 6 gol yedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, rakip eksikken 6 gol yedi - Son Dakika Spor

Galatasaray, rakip eksikken 6 gol yedi

6 saat önce

Galatasaray bu sezon Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Tuzlaspor maçlarında rakip eksik durumdayken kalesinde 6 gol gördü.

Galatasaray, rakip eksikken 6 gol yedi, System.String[]

Galatasaray bu sezon Kayserispor, Sivasspor, Ankaragücü ve Tuzlaspor maçlarında rakip eksik durumdayken kalesinde 6 gol gördü.


Süper Lig'in 15. haftasında sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da hem ofansta hem de defansta kötü gidiş devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon eksik kalan rakipleri karşısında tam 6 kez filelerinden topu çıkardı.


Rakipleri kırmızı kart gördükten sonra konsantrasyon kaybı yaşayan Cimbom, 2019-2020 sezonunda rakipleri eksikken 4 resmi maçta kalesini gole kapatamadı ve 6 gol gördü. Aslan, bu karşılaşmaların 3'ünü Türk Telekom Stadyumu'nda, 1'ini de deplasmanda oynandı.


Rakip eksikken 6 gol yedi


Sarı-kırmızılılar, rakipleri eksik kaldığında Süper Lig'in 3. haftasında Kayserispor'dan 1, 8. haftada Sivasspor'dan 2, 15. haftada Ankaragücü'nden 2 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tuzlaspor müsabakasında da 1 gol yedi. Galatasaray söz konusu 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.


Bu sezon defansif olarak istediği gibi performans sergileyemeyen Galatasaray, 15 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 TFF Süper Kupa ve 1 Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 resmi müsabakaya çıktı ve 29 kez kalesini gole kapatamadı. Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera bu sezon iyi performans sergilese de defans hattında yer alan futbolcuların formsuzluğu kötü gidişe neden oldu. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama'nın milli takımda sakatlanması da defans için büyük kayıp oldu.


Galatasaray, hücum bölgesinde de geride kalan 23 karşılaşmada 19 kez gol sevinci yaşayabildi. - İSTANBUL

Galatasaray, Kayserispor, Ankaragücü, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gaziantep Kayserispor'u farklı geçti
F.Bahçe'yi sarsan sakatlık! Gözyaşlarını tutamadı F.Bahçe'ye derbi öncesi kötü haber Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler!

Son Dakika Haberleri
19:40 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Son Dakika Spor
19:39 Ali Koç'tan Terim ve Mustafa Cengiz'e sert sözler! - Son Dakika Spor
19:36 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Son Dakika Spor
19:30 Merih Demiral hazırladı Bonucci tamamladı - Son Dakika Spor
19:30 Sivas'ta galibiyet coşkusu - Son Dakika Spor
19:24 Merih asist yaptı, Juventus zorlanmadan kazandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:49:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, rakip eksikken 6 gol yedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]