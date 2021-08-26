UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Galatasaray-Randers maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne
Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Marxen, Kallesoe, Kehinde, Lauenborg???
Kaynak: AA
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