Galatasaray, Randers karşısında tur için mücadele edecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Arda Turan da karşılaşmada görev yapamayacak.

Sarı-kırmızılılarda takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu 'na uyguladığı şiddet nedeniyle kadro dışı bırakılan Marcao , UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau ve Victor Enok Nelsson ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan maçın kadrosunda yer alamayacak.

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