Galatasaray-Randers maçından notlar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka'nın Randers takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynadıkları Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar öncesi son eleme turunda 1-1 beraberlikle tamamlanan ilk maçın rövanşında Randers'i ağırladı. Müsabaka, Türk Telekom Stadı'nın zeminindeki yenileme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle Kasımpaşa'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.

Galatasaray, mücadeleye Fernando Muslera, Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Christian Luyindama, Patirck Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Mbaye Diagne 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde İsmail Çipe, Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Işık Kaan Arslan, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Yunus Akgün bekledi.

Son olarak Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, mecburi 2 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, Hatayspor karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Victor Nelsson ile Alexandru Cicaldau'yu statü gereği UEFA kadrosuna yazdıramadıkları için oynatamadı. Terim, bu oyuncuların yerine Ryan Babel ile Alpaslan Öztürk'ü görevlendirdi.

Falcao yine kadroda yok

Galatasaray'da Kolombiyalı golcü Radamel Falcao yine kadroya alınmadı.

Atakaş Hatayspor müsabakasının 21 kişilik isim listesinde yer bulamayan 35 yaşındaki futbolcu, Randers müsabakasında da kadroya giremedi.

Öte yandan mücadelede çeşitli nedenlerden dolayı kadroya giremeyen futbolcular, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Şenol Güneş maçı izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşmayı protokol tribününden izleyen Güneş'e teknik direktör Şota Arveladze eşlik etti.

Tribünlerde 7 bine yakın taraftar

Galatasaray taraftarları, tribünlerde ayrılan kontenjanı tamamen doldurdu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mücadeleye stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında taraftar alındı. 13 bin 856 kişi kapasiteli Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yaklaşık 7 bin taraftar takımlarını destekledi.

Taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile sarı-kırmızılı futbolculara tezahüratlarla destek verdi.

Randers'te tek değişiklik

Randers'te Danimarka'da oynanan ilk maçın 11'inde tek değişiklik yapıldı.

Konuk takım müsabakaya Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Marxen, Kallesoe, Kehinde, Lauenborg??? 11'i ile başladı.

Randers Teknik Direktörü Thomas Thomasberg, ilk maçta 11'de oynattığı Klysner'i yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kehinde'yi oynattı.