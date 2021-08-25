Galatasaray, Randers maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılan antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.Sarı kırmızılı takımın yeni transferi Olimpiu Morutan, antrenmanın son bölümünde Jupp Derwall Antrenman Sahası'na gelerek teknik direktör Fatih Terim ile tanışırken, vatandaşı Alexandru Cicaldau ve yeni takım arkadaşları ile buluştu. Rumen futbolcu, takımdan ayrı bir kondisyon çalışması yaptı.

Galatasaray, Randers ile yarın akşam saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.