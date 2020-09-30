- Galatasaray, Rangers hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda İskoçya temsilcisi Rangers ile oynayacağı maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Karşılaşmanın gerçekleşeceği Ibrox Stadyumu'nda Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Devam eden bölümde gruplar halinde pas çalışması yapıldı. Ana bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.