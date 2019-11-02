Galatasaray, Real Madrid hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmanda dün akşam Rizespor ile oynanan Süper Lig maçında tam süre alan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcu ise antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde hedefli pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirilirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

ŞENER'DE SON DURUM

Rizespor ile oynanan Süper Lig müsabakası sırasında sağ arka adalesinde hissettiği ayrı nedeniyle maça devam edemeyen ve yapılan ilk muayenesinde bu bölgede ileri derecede zorlanma tespit edilen Şener Özbayraklı'nın tedavisine başlandığı açıklandı. Şener'in son sağlık durumu gerçekleştirilecek MR tetkiklerinin ardından belli olacak.

Galatasaray, Real Madrid karşılaşmasının hazırlıklarına pazartesi günü saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)