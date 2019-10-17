Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Real Madrid maçı biletleri satışta
Son Dakika Spor Galatasaray-Real Madrid maçı biletleri satışta

Galatasaray-Real Madrid maçı biletleri satışta

2 saat önce

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü İstanbul'da oynayacağı üçüncü hafta maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Galatasaray-Real Madrid maçı biletleri satışta, System.String[]

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda İspanya temsilcisi Real Madrid ile 22 Ekim Salı günü İstanbul'da oynayacağı üçüncü hafta maçının biletleri satışa çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakanın biletlerinin 175 ile 1500 lira arasında değişen fiyatlarla Beyoğlu GSStore, Aslanlıyol gişeleri, aktif satış noktaları, passo.com.tr ve 0850 724 33 44 numaralı passolig çağrı merkezinden satışa sunulduğu belirtildi.

Bilet satışlarının, bugün GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine öncelikli olup, yarın saat 11.00'de sadece GS logolu passolig kartlarına satış yapılacağı kaydedildi. Ayrıca, 21 Ekim Pazartesi gününden itibaren diğer logolu passolig kartlarına kalan yerlerin satışa açılacağı duyuruldu.

Müsabakanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 1500 lira

Kategori 2: 1300 lira

Kategori 3: 1200 lira

Kategori 4: 1000 lira

Kategori 5: 900 lira

Kategori 6: 700 lira

Kategori 7: 500 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 200 lira

Kategori 11: 175 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 175 lira

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş'ta başkan adayı İsmail Ünal adaylıktan çekildi
Fatih Terim'den Emre Mor'a: Son şansın yoksa gidersin Güngören'de öldürülen tribün lideri son yolculuğuna uğurlandı Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe maçı 30 Ekim tarihinde oynanacak! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 16:50:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Real Madrid maçı biletleri satışta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]