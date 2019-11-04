Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını sürdürdü

8 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında 6 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında 6 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından hedefe yönelik pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Karşılaşma için yarın Madrid'e gidecek sarı-kırmızılı takım, son idmanını müsabakanın oynanacağı Santiago Bernabeu Stadı'nda yapacak.

Real Madrid, Galatasaray, İspanya, Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Şener Özbayraklı 6 hafta yok!
Şampiyonluk oranları güncellendi! Liderin oranı yükseldi Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek! Loris Karius tanınmaz hale geldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 22:34:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]