Galatasaray, Real Madrid maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında 6 Kasım Çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından hedefe yönelik pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.
Karşılaşma için yarın Madrid'e gidecek sarı-kırmızılı takım, son idmanını müsabakanın oynanacağı Santiago Bernabeu Stadı'nda yapacak.