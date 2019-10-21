Galatasaray-Real Madrid maçına doğru - Zidane ve Ramos

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak İspanya temsilcisi Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, müsabakaya iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Zidane, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Galatasaray mücadelesine iyi hazırlandıklarını vurgulayan Zidane, "Galip gelmeyi çok istiyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde 19 Ekim'de Mallorca'ya 1-0 mağlup olarak ilk yenilgisini yaşayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 puanı bulunan eflatun-beyazlı takımın çalıştırıcısı, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun adının Real Madrid ile anıldığının hatırlatılması üzerine ise şunları kaydetti:

"Bu durum beni elbette rahatsız ediyor. Ben her zaman burada kalmak istiyorum. Pozitif olup elimden geleni yapacağım. 18 yıldır burada çalışıyorum. Bu tür ortamlarda çalışmaya alışkınım. Oynayacağımız çok maç var. Yarından başlayarak hepsini kazanmak istiyoruz."

Ramos: "Aklımızda sadece kazanmak var"

Eflatun-beyazlı takımın İspanyol oyuncusu Sergio Ramos, çıkışa geçebilmek için Galatasaray maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Tecrübeli bir takım olduklarını aktaran 33 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Daha önce kötü sonuçlar aldık. Ancak çıkışa geçebilmek için 3 puan almak istiyoruz. Aklımızda sadece kazanmak var. Bunun için savaşacağız." diye konuştu.

Ramos, teknik direktör Zidane'ın takımdaki geleceğinin tartışılmasıyla ilgili bir soruya, "Zidane'ı takımda herkes çok seviyor. Daha iyi sonuçlar almak isterdik ama olmadı. Herkesin fikirlerine saygı duyuyorum. Ancak bunları aşmalıyız. Daha çok çalışarak iyi işler yapabiliriz. Zidane'ın Real Madrid için yaptıkları ortada. Daha fazla saygıyı hak ettiğini düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.