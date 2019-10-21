Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Real Madrid maçına hazır
Son Dakika Spor Galatasaray, Real Madrid maçına hazır

Galatasaray, Real Madrid maçına hazır

15 dakika önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Real Madrid maçına hazır, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında yarın evinde İspanyol ekibi Real Madrid ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih yönetiminde antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleşti. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, istasyon çalışmaları ve 5'e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanın basına kapalı olan bölümde Real Madrid müsabakanın taktiği üzerinde duruldu.


Antrenmanda Kolombiyalı golcü Radamel Falcao takımla yer almadı. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zinedine Zidane: Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız
Sergio Ramos, Falcao'dan çekiniyor: Oynaması durumunda bize engel olacaktır! Fatih Terim: "Grup sırlamasında kritik maçlardan biri" Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 22:15:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Real Madrid maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]