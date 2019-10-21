Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Real Madrid maçına hazır
Son Dakika Spor Galatasaray, Real Madrid maçına hazır

Galatasaray, Real Madrid maçına hazır

1 saat önce

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Real Madrid maçına hazır, System.String[]

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde Real Madrid müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.

Hafif ağrıları nedeniyle dünkü antrenmanda tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yapan Sofiane Feghouli, takım idmanına katıldı. Cezayirli futbolcunun arka adalesinin sarılı olması dikkati çekti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Real Madrid müsabakası, yarın saat 22.00'de başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, İspanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 10:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Terim: Bu tip maçlar oynayarak kazanılır
Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti! Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 23:52:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Real Madrid maçına hazır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]