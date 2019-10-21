Galatasaray, Real Madrid maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan idmanın basına kapalı bölümünde Real Madrid müsabakasının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Sakatlığı bulunan Radamel Falcao, antrenmanda yer almadı.

Hafif ağrıları nedeniyle dünkü antrenmanda tedbir amaçlı olarak fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yapan Sofiane Feghouli, takım idmanına katıldı. Cezayirli futbolcunun arka adalesinin sarılı olması dikkati çekti.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Real Madrid müsabakası, yarın saat 22.00'de başlayacak.