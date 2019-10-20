Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Real Madrid maçında İtalyan hakem
Son Dakika Güncel Galatasaray - Real Madrid maçında İtalyan hakem

Galatasaray - Real Madrid maçında İtalyan hakem

32 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray - Real Madrid karşılaşmasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

Galatasaray - Real Madrid maçında İtalyan hakem, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray - Real Madrid karşılaşmasında İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, salı günü saat 22.00'de İspanyol ekibi Real Madrid karşılaşacak. Bu müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak. Dördüncü hakem olarak Daniele Doveri, VAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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Galatasaray-Real Madrid maçını Daniele Orsato yönetecek!
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