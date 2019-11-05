Galatasaray - Real Madrid maçında neler yaşanmıştı? Ah Andone...
7 saat önce
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Real Madrid, İstanbul'un ardından kozlarını bu kez Madrid'de paylaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Real Madrid, İstanbul'un ardından kozlarını bu kez Madrid'de paylaşacak.
Kritik maç öncesi İstanbul'daki maçı bir hatırlayalım... Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu maçta Florin Andone ve Younes Belhanda'nın kaçırdığı goller damgasını vurmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:43
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