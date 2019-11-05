Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Real Madrid maçında neler yaşanmıştı? Ah Andone...
Son Dakika Spor Galatasaray - Real Madrid maçında neler yaşanmıştı? Ah Andone...

Galatasaray - Real Madrid maçında neler yaşanmıştı? Ah Andone...

7 saat önce

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Real Madrid, İstanbul'un ardından kozlarını bu kez Madrid'de paylaşacak.

Galatasaray - Real Madrid maçında neler yaşanmıştı? Ah Andone..., System.String[]

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Real Madrid, İstanbul'un ardından kozlarını bu kez Madrid'de paylaşacak.


Kritik maç öncesi İstanbul'daki maçı bir hatırlayalım... Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu maçta Florin Andone ve Younes Belhanda'nın kaçırdığı goller damgasını vurmuştu.

Real Madrid, Galatasaray, İstanbul, Madrid, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:43 
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