Galatasaray - Real Madrid maçında neler yaşanmıştı? Ah Andone...

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Real Madrid, İstanbul'un ardından kozlarını bu kez Madrid'de paylaşacak.



Kritik maç öncesi İstanbul'daki maçı bir hatırlayalım... Galatasaray'ın 1-0 mağlup olduğu maçta Florin Andone ve Younes Belhanda'nın kaçırdığı goller damgasını vurmuştu.