Son Dakika Haberleri: Galatasaray-Real Madrid maçını 49 bin 528 taraftar izledi
Son Dakika Güncel Galatasaray-Real Madrid maçını 49 bin 528 taraftar izledi

Galatasaray-Real Madrid maçını 49 bin 528 taraftar izledi

8 dakika önce

Galatasaray-Real Madrid karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.

Galatasaray-Real Madrid maçını 49 bin 528 taraftar izledi, System.String[]

Galatasaray- Real Madrid karşılaşmasını Türk Telekom Stadyumu'nda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile karşılaştı. Bu sezon Türk Telekom Stadyumu'ndaki ikinci Avrupa maçına sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. İspanyol taraftarlar da deplasman tribününde yerlerini doldurdu. İki takım arasındaki karşılaşmayı stadyumda toplam 49 bin 528 biletli seyirci izledi.

(İHA)

Türk Telekom Stadyumu, Real Madrid, Galatasaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:05 Kaynak: İHA
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