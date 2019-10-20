Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Real Madrid maçının hakemi belli oldu!
Son Dakika Spor Galatasaray - Real Madrid maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray - Real Madrid maçının hakemi belli oldu!

34 dakika önce

Galatasaray'ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

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Galatasaray'ın salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacağı maçta İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.


Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun üçüncü haftasında 22 Ekim Salı günü, Galatasaray'ın sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid ile yapacağı mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını ise Lorenzo Manganelli ve Alessandro Giallatini yapacak.


Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.


Real Madrid'li Isco'nun Galatasaray'a attığı golü hatırlıyoruz...


Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 03:25 
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