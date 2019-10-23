Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Real Madrid maçının kaderini değiştiren sözler!
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Galatasaray - Real Madrid maçının kaderini değiştiren sözler!

47 dakika önce

Spor Arena Dış Haber | Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken gruptaki ilk galibiyetine ulaştı.

Galatasaray - Real Madrid maçının kaderini değiştiren sözler!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid, Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederken gruptaki ilk galibiyetine ulaştı.


İspanyol ekibinde eleştirilen teknik direktör Zinedine Zidane ise bu galibiyet ile nefes aldı. Fransız teknik adamın Galatasaray'a karşı puan kaybetmesi halinde görevinden alınacağı belirtiliyordu.


"ÖLÜMÜNE KADAR!"


Karşılaşmanın ardından ise gerçek ortaya çıktı. Real Madrid takım kaptanı Sergio Ramos, Zidane hakkındaki gerçeği açıkladı. Ramos, "Soyunma odasında ne olursa olsun, ölümüne kadar Zidane dedik ve sahaya öyle çıktık" dedi.


Real Madrid'de istatistiklere bakınca da Sergio Ramos, Toni Kroos, Thibaut Courtois, Fede Valverde ve Rodrygo, bu sezonun en iyi rakamlarına ulaştı.


Zinedine Zidane, Türk Telekom, Real Madrid, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:54 
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