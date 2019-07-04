Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Recep Gül ile olan sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a...
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Galatasaray, Recep Gül ile olan sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a...

1 saat önce

Galatasaray, Recep Gül ile olan sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Recep Gül ile olan sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a..., System.String[]
Galatasaray, Recep Gül ile olan sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:06 Kaynak: İHA
Spor
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