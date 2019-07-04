Galatasaray, Recep Gül ile olan sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a...
1 saat önce
Galatasaray, Recep Gül ile olan sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a bildirdi.
Galatasaray
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 05:06 Kaynak: İHA
, Recep Gül ile olan sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattığını KAP'a bildirdi. - İSTANBUL
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