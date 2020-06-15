Galatasaray Rize'de bir maçtan fazlasını kaybetti

Haftaya zirvedeki Trabzon spor ve Medipol Başakşehir'in 3 puan arkasında 3. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, rakiplerinin kazandığı haftada ligde kalma mücadelesi veren Karadeniz temsilcisine 2-0 yenildi. Bu mağlubiyetle Galatasaray, zirvenin 6 puan gerisine düştü.



Şampiyonluk yarışındaki sarı-kırmızılı ekip kritik bir 3 puan yitirirken Uruguaylı kalecinin bacağının kırılması hem Galatasaraylıları hem de tüm spor camiasını derinden üzdü.



Sarı-kırmızılılarda sezonu kapatan Muslera'nın yanı sıra golcü futbolcu Florin Andone de Çaykur Rizespor müsabakasında dizinden sakatlandı. Sağ dizinde ileri derecede esneme olan Rumen futbolcunun sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyecek.



Muslera ve Andonesakatlanırken Çaykur Rizespor maçında sarı kart gören Ryan Donk ile kırmızı kart gören Adem Büyük de 28. haftada Gaziantep Futbol Kulübü ile yapılacak müsabaka öncesi cezalı duruma düştü.



En büyük kayıp Muslera



Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera, Galatasaray için çok önemli bir kayıp oldu.



Sarı-kırmızılı ekipte 9. sezonunu geçiren 33 yaşındaki file bekçisi, takımının başarılarında başrolü oynayan futbolculardan biri konumunda.



Performansıyla kazanılan şampiyonluklarda doğrudan etkili olan Muslera, Galatasaraylı taraftarların en çok güvendiği isimlerin başında geliyordu.



En iyi sezonunu geçiriyordu



Fernando Muslera, 9 yıllık Galatasaray kariyerindeki en iyi lig sezonunu geçiriyordu.



Sarı-kırmızılı takımın kalesini bu sezon 26 maçta koruyan Muslera, sadece 19 gol yedi. Bu sezon ligde maç başına gol yeme ortalaması 0,73 olan Muslera'nın Galatasaray kariyerinde ligde en az gol yeme ortalaması yakaladığı sezon oldu.



Fernando Muslera'nın Süper Lig kariyerindeki performansı şöyle:



Sezon Maç Y. Gol Ortalama



2011-2012 39 29 0,74



2012-2013 33 34 1,03



2013-2014 29 25 0,86



2014-2015 32 34 1,06



2015-2016 33 46 1,39



2016-2017 34 40 1,17



2017-2018 33 33 1



2018-2019 33 32 0,96



2019-2020 26 19 0,73



362 resmi maça çıktı



Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 362 resmi maçta forma giydi.



Uruguaylı file bekçisi, 9 sezonda Süper Lig'de 292, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 39, Ziraat Türkiye Kupası'nda 18, TFF Süper Kupa'da 7, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 karşılaşmada Galatasaray'ın kalesini korudu.



En fazla maça çıkan yabancı oyuncu



Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu konumunda bulunuyor.



Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada yer alıyor.



Fernando Muslera, ayrıca Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorlarına da sahip.



En çok kupa kazanan yabancı futbolcu



Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını da taşıyor.



Fernando Muslera, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.



Bu rekorun önceki sahibi sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.



Taffarel ve Mondragon'un rekorunu kırdı



Fernando Muslera, Galatasaray'ın efsane kalecileri Claudio Taffarel ve Faryd Mondragon'un bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorlarını kırdı.



Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika görev aldığı 32 maçın 16'sında kalesini gole kapatarak Taffarel ile Mondragon'u geride bıraktı.



Galatasaray'da Taffarel 1998-1999 ile 1999-2000 sezonlarında, Mondragon ise 2004-2005 sezonunda on beşer maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.



Gol bile attı



Fernando Muslera, Galatasaray kariyerinde bir kez gol atma sevinci de yaşadı.



Uruguaylı kaleci, 2011-2012 sezonunun 34. haftasında Manisaspor'u 4-0 yendikleri maçta, penaltı atışında topu ağlarla buluşturmuştu.



