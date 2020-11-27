Galatasaray, Rize deplasmanında (YENİDEN)

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'd başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Bugün özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye geçecek olan Sarı-kırmızılılarda, izolasyon süreci devam eden futbolcular kadroda yer almayacak. Bu hafta içi de tedavisine devam edilen Radamel Falcao'nun ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Geçen hafta oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında kısa sürede kendini göstermeyi başaran Kerem Aktürkoğlu, Rize maçı öncesi çok hırslı ve hazır durumda. Galataaray'da son haftalarda eleştirilerin odağında olan Diagne de, zorlu deplasmanda kendini affettirmek istiyor.

Sarı-kırmızılıların yarınki maça şu 11'le çıkması bekleniyor;

"Fatih - Linnes, Donk, Marcao, Emre T. (Saracchi) - Taylan - Feghouli, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Kerem - Diagne"