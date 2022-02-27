Galatasaray, Rize'yi yine geriden gelip yendi - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u geriden gelip 4-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısında Rize'deki maçta da mağlup duruma düşmesine rağmen 3-2 kazanmıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldiği Çaykur Rizespor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 4-2'lik skorla mağlup etti. Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadelede de 2-1 geriye düşen sarı-kırmızılılar müsabakadan 3-2'lik skorla galip ayrılmıştı.

(Oğuzhan Ort/İHA)