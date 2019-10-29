Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Rizerpor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Güncel Galatasaray, Rizerpor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Rizerpor maçı hazırlıklarını sürdürdü

16 dakika önce

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Rizespor maçı hazırlılarını sürdürdü.

Galatasaray, Rizerpor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Rizespor maçı hazırlılarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaparken, gribal enfeksiyonu bulunan Belhanda ise idmana çıkmadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ve çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda hedefli pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaparken, gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda'nın ise günü tedaviyle geçirdiği açıklandı.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, antrenman öncesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Türk bayrağı açarak kutladı.

Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

(İHA)

Radamel Falcao, Galatasaray, Rizespor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Liverpool, Uğurcan Çakır'ı takibe aldı
Göztepe'de Tamer Tuna dönemi sona erdi Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı Falcao, Fatih Terim ile özel olarak görüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2019 15:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Rizerpor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]