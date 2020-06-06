Galatasaray, Rizespor'a hazırlanıyor

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 hazırlık maçı yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.