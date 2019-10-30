Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! Belhanda geri döndü ama...
Son Dakika Spor Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! Belhanda geri döndü ama...

Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! Belhanda geri döndü ama...

1 saat önce

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi.

Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü! Belhanda geri döndü ama..., System.String[]

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.


Radamel Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.


Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda'nın takımla çalıştığı duyuruldu ama kulübün resmi internet sitesinden paylaşılan fotoğraflarda Faslı futbolcu yer almadı.


Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş'a kaybedilen derbi sonrası bu açıklamaları yapmıştı...


Florya Metin Oktay Tesisleri, Younes Belhanda, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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