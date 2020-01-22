Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

32 dakika önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan sakatlığı düzelen Belhanda, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Andone de takımdan ayrı salonda bireysel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak yarın saat 20.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda başlayacak olan karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Florya Metin Oktay Tesisleri, Çaykur Rizespor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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