Galatasaray, Rizespor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Rizespor ile yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: DHA
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