Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (1)
6 saat önce
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:53 Kaynak: AA
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
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