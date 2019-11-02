Son Dakika Haberleri: Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (2)
Son Dakika Spor Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (2)

Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (2)

6 saat önce

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (2)

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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