Galatasaray, Roberson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray, Roberson'ı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Galatasaray, Roberson'ı kadrosuna kattı

6 saat önce

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu John Roberson'ı renklerine bağladı.

Galatasaray, Roberson'ı kadrosuna kattı, System.String[]

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu John Roberson'ı renklerine bağladı.

Sarı kırmızılı ekip, Avustralya ekiplerinden South East Melbourne Phoenix'de forma giyen 31 yaşındaki oyun kurucu ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız sezon ortasında kadrosunu takviye etmek için yaptığı çalışmalar kapsamında Birleşik Amerikalı oyuncu John Roberson'la sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Oyuncumuza Galatasaray Doğa Sigorta'ya hoş geldin der, sezonun kalan bölümünde formamız altında başarılar dileriz."


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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:00 Kaynak: DHA
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