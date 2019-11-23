Son Dakika Haberleri: Galatasaray Rodrigues'in parasını alamadı
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Galatasaray Rodrigues'in parasını alamadı

6 saat önce

Suudi Arabistan ekibi, bu yılın ocak ayında 10 milyon 250 bin dolara satın aldığı futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro'sunu tüm uyarılara rağmen ödemedi.

Galatasaray Rodrigues'in parasını alamadı, System.String[]

Suudi Arabistan ekibi, bu yılın ocak ayında 10 milyon 250 bin dolara satın aldığı futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro'sunu tüm uyarılara rağmen ödemedi. Galatasaray bunun üzerine olayı FIFA'ya taşıdı. Al Ittihad'a 2 ila 4 dönem arasında transfer yasağı cezası verilebileceği belirtildi.


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Suudi Arabistan, Galatasaray, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:44 
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