Galatasaray Rodrigues'in parasını alamadı

Suudi Arabistan ekibi, bu yılın ocak ayında 10 milyon 250 bin dolara satın aldığı futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro'sunu tüm uyarılara rağmen ödemedi. Galatasaray bunun üzerine olayı FIFA'ya taşıdı. Al Ittihad'a 2 ila 4 dönem arasında transfer yasağı cezası verilebileceği belirtildi.





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