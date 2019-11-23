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Galatasaray Rodrigues'in parasını alamadı
6 saat önce
Suudi Arabistan ekibi, bu yılın ocak ayında 10 milyon 250 bin dolara satın aldığı futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro'sunu tüm uyarılara rağmen ödemedi.
Suudi Arabistan ekibi, bu yılın ocak ayında 10 milyon 250 bin dolara satın aldığı futbolcunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro'sunu tüm uyarılara rağmen ödemedi. Galatasaray bunun üzerine olayı FIFA'ya taşıdı. Al Ittihad'a 2 ila 4 dönem arasında transfer yasağı cezası verilebileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:44
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