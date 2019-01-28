Son Dakika Haberleri: Galatasaray Rövanşa Hazır

Galatasaray Rövanşa Hazır

56 dakika önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında yarın Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında yarın Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman koordinasyon hareketleri ile ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Galatasaray, antrenman sonrası maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:11 Kaynak: İHA

Florya Metin Oktay Tesisleri, Boluspor, Türkiye Kupası, Galatasaray, Güncel
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