Galatasaray ruhunu sahaya yansıtan isim Arda Turan

Arda, hem saha, hem saha dışında lider

Güney Amerikalılarla İspanyolca, Avrupalılarla İngilizce konuşarak motive etti

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL,

Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray'da kaptan Arda Turan da oynadığı futbol ve sahadaki liderliğiyle sonuca büyük bir katkı sağlıyor.