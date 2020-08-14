Galatasaray, Ryan Donk'un bu yaz biten sözleşmesinin 515.750 euro yıllık ücretle 1 yıl uzatıldığını...
Galatasaray, Ryan Donk'un bu yaz biten sözleşmesinin 515.750 euro yıllık ücretle 1 yıl uzatıldığını açıkladı.
Galatasaray, Ryan Donk'un bu yaz biten sözleşmesinin 515.750 euro yıllık ücretle 1 yıl uzatıldığını açıkladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 19:14
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Ryan Donk'un bu yaz biten sözleşmesinin 515.750 euro yıllık ücretle 1 yıl uzatıldığını... - Son Dakika Spor
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