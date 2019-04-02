Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Saha Avantajını Kullanamadı

Galatasaray, Saha Avantajını Kullanamadı

41 dakika önce

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalarak saha avantajını kullanamadı.

Galatasaray, Saha Avantajını Kullanamadı, System.String[]
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kalarak saha avantajını kullanamadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve iki takımın da fazla pozisyon üretemediği karşılaşma 0-0 berabere tamamladı.

Müsabakanın rövanşı, 25 Nisan Perşembe günü Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü yine konuk edecek.

Luyindama, Fenerbahçe derbisinde yok

Karşılaşmada kırmızı kart gören Christian Luyindama, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, maçın 71. dakikasında Guilherme'ye yaptığı müdahale sonrası Luyindama'yı doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Süper Lig'de sarı kart cezalısı da olan Luyindama, 27. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçının yanı sıra 28. haftadaki Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

Diagne ve Onyekuru ıslıklandı

Galatasaray'da bazı taraftarlar, oyundan alındıkları sırada Mbaye Diagne ile Henry Onyekuru'ya tepki gösterdi.

Karşılaşmanın 78. dakikasında Ahmet Çalık, Diagne'nin yerine oyuna dahil olurken, 83. dakikada ise Onyekuru'nun yerine Sinan Gümüş oyuna girdi.

Tribünlerdeki bazı taraftarlar, saha kenarına gelişleri sırasında performanslarını beğenmedikleri Diagne ve Onyekuru'yu ıslıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:19 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Evkur, Galatasaray, Spor
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