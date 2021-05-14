Galatasaray, sahasına şampiyonluk hedefiyle çıkıyor - Son Dakika

Galatasaray, sahasına şampiyonluk hedefiyle çıkıyor

14.05.2021 09:25
Galatasaray, sahasına şampiyonluk hedefiyle çıkıyor, System.String[]

Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray, Süper Lig'in 42. ve son haftasında yarın sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başlayacak.

Ligde son hafta deplasmanda Yukatel Denizlispor'u yenen sarı-kırmızılı ekip, lider Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'e, ikinci Fenerbahçe'nin de Demir Grup Sivasspor'a yenilmesiyle zirvenin ortağı oldu.

Geride kalan 41 haftada 39 müsabakaya çıkan Galatasaray, 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Son haftaya 81 puanla giren sarı-kırmızılılar, averajla lider Beşiktaş'ın arkasında ikinci sırada bulunuyor.

Bu sezon 39 müsabakada 10 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 yenilgi yaşayan Helenex Yeni Malatyaspor ise 45 puan topladı ve son hafta öncesi ligde kalmayı garantiledi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı 1-0 Galatasaray kazanmıştı.

Şampiyonluk için kulaklar İzmir'de

Son haftaya lider Beşiktaş'ın averajla gerisinde giren Galatasaray, şampiyonluk için İzmir'den gelecek haberi bekleyecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Malatya temsilcisini konuk edecek. Aynı saatte başlayacak müsabakada ise Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki ikili averajda eşitlik bulunurken, +2 genel averaj farkıyla siyah-beyazlılar liderlik koltuğunda oturuyor. Şampiyonluk hesapları yapan sarı-kırmızılı ekibe, sadece maçını kazanması yetmiyor.

Beşiktaş, Göztepe deplasmanında yenilmesi halinde Fatih Terim'in öğrencilerine şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak. Siyah-beyazlılar İzmir'den 1 puanla dönerse sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor maçını kazanması gerekecek. Beşiktaş, Göztepe'yi yenerse Galatasaray'ın şampiyon olması için rakibini genel averajda geçmesi gerekiyor.

Maç için 2 gün önce kampa girdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon ilk kez takımını kampa aldı.

Sezon başından bu yana kamp sistemi uygulamayan tecrübeli teknik adam, şampiyonluk düğümünün çözüleceği son hafta öncesi sarı-kırmızılı ekibi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa soktu.

Ligin 41. haftasında 11 Mayıs Salı günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşan Galatasaray, son haftaya şampiyonluk iddiasıyla girdi. Denizlispor maçının ardından takımına 1 gün izin veren Terim, Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesi ilk çalışmayı dün yaptırdı.

Galatasaray, Helenex Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi ilk antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi ve maça odaklandı.

Üç futbolcunun durumu belirsiz

Galatasaray'da üç futbolcunun yarınki kritik müsabakada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ve Emre Taşdemir, Yukatel Denizlispor maçında forma giyemedi. İki futbolcunun da durumu akşam yapılacak antrenmanda sonra belli olacak.

Annesi vefat eden Norveçli sağ bek Martin Linnes'in de yarınki karşılaşmanın kadrosuna alınmaması bekleniyor.

Son 5 maçını kazandı, 8 maçta yenilmedi

Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı kazanan Galatasaray, son 8 müsabakada ise mağlubiyet yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini 32. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde yaşayan ve 33. haftayı bay geçen sarı-kırmızılı ekip, 34. haftada Fatih Karagümrük ile berabere kaldı. Sonraki hafta Göztepe'yi mağlup eden Galatasaray, 36. haftada Trabzonspor ile yenişemedi.

Sarı-kırmızılılar, daha sonra üst üste Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Galatasaray, bu süreçte 2 puan gerisinde olduğu Fenerbahçe'nin 2 puan önüne geçerken lider Beşiktaş ile arasındaki 6 puanlık farkı kapattı ve zirvenin ortağı oldu.

Ligin en az gol yiyeni ve en fazla gol atan 2. takımı

Süper Lig'in en iyi savunma yapan takımı Galatasaray, en fazla gol atan 2. ekip oldu.

Geride kalan 39 müsabakada kalesinde 35 gol gören sarı-kırmızılı ekip, ligde rakiplerine en az gol şansı veren takım olarak dikkati çekti.

Kalesini en iyi savunan takım olarak ön plana çıkan Galatasaray, hücumda da benzer bir performans sergiledi. Rakip ağları 77 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda 87 golle lider Beşiktaş'ın ardından en fazla gol atan 2. takım olarak kayıtlara geçti.

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, sahasına şampiyonluk hedefiyle çıkıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı İsrail ordusu İsrail ordusu "Gazze'ye kara harekatı başlattık" açıklamasından geri adım attı: Teyit edemeyiz Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti Real Madrid, deplasmanda Granada'yı 4-1 mağlup etti Morgda görevli imam polislere keserle saldırdı: Gelin buraya öldüreceğim sizi Morgda görevli imam polislere keserle saldırdı: Gelin buraya öldüreceğim sizi ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak ABD'de tamamen aşılanmış kişiler maske ve mesafe kurallından muaf olacak Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Sofralardaki büyük tehlike! Bağışıklık sistemini perişan ediyor Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Putin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Filistin meselesini görüştü Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz! Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!

Son Dakika Haberleri
09:30 İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı
09:09 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze saldırı altındayken bale izleyip itidal çağrısını Twitter üzerinden yaptı
17:54 Kassam Tugayları intikam yemini etti: Düşmanla savaşmaktan geri durmayacağız
17:51 Fenerbahçe, hiçbir kulüpte tutunamayan Emre Mor için harekete geçecek
17:19 Depo olarak kullanılan konteyneri, patlayan parfüm kutusu küle çevirdi
16:59 Aboubakar hakkında ortalığı karıştıracak iddia: Sakat değil, sözleşmesi uzamasın diye oynamıyor
16:53 Sedat Peker'in Bakan Soylu ile ilgili iddialarına Cumhurbaşkanlığı'ndan ve AK Parti'den ilk yorum: Şiddetle kınıyoruz!
16:42 Televizyonun arkasındaki gölgeye eğildiler, 2 metrelik yılanla göz göze geldiler
16:23 Tartışmalara konu olan heykeller Diyarbakır'da kaldırıldı
16:20 Guardiola, finalin İstanbul'dan alınmasını değerlendirdi: İlkay için İstanbul'a gitmek istiyordum
İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı İsrail güçleri, Gazze'ye hava saldırılarına 2 saatlik aranın ardından tekrar başladı         
09:30
Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı Dünyanın en büyük kripto borsası Binance'e ABD'de soruşturma açıldı         
07:36
İsrail'in İsrail'in "Gazze'ye kara harekatı başlattık" açıklamasına Türkiye'den jet tepki: Ne gerekiyorsa yapacağız         
01:31
İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler İlginç kıyafetiyle Armağan Çağlayan'a konuk olan Bahar Candan'dan çok konuşulacak sözler         
23:11
İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor! Lübnan'dan İsrail'e üç roket atıldı         
22:00
Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro: Oğlum gelecek yıl Sporting formasıyla mücadele verecek         
19:18
Defne Samyeli'nin Defne Samyeli'nin "Yaza hazırız" paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
18:08
Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu Akdeniz'in kralı Mersin'de kıyıya vurdu         
17:09
"Harvard mezunuyum" diyen Nusret Gökçe'nin hikayesi çok başka çıktı         
15:54
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Tansu Çiller esprisi sosyal medyaya damga vurdu         
15:36
Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem Bakan Akar'ın ailesini görmesi için memleketine götürmeyi önerdiği astsubaydan duygulandıran yanıt: Görev bölgemi terk edemem         
15:28
Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı! Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu birinci gösteren tek anket yayınlandı!         
14:53
"Oruçluyum benimle tartışmayın" diyen genci, iftar saatinde vuruldu         
14:35
Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı! Husumet, muhtarlık seçimlerinde başlamıştı         
14:22
Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi Bakan Soylu'nun tepkisini çeken Mehmet Ağar özür diledi         
14:20
Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı Petek Dinçöz, eşinin elini öperek bayram harçlığı aldı         
14:18
Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti Sahil kıyısında yürüyenler, keskin dişleri olan bir balık fark etti         
14:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2021 09:35:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Galatasaray, sahasına şampiyonluk hedefiyle çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement