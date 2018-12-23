Galatasaray Sahasında 28 Maçtır Kaybetmiyor
8 dakika önce
Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini 28 maça çıkardı.
Galatasaray
, Sivasspor
galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini 28 maça çıkardı.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu
'nda mücadele ettiği Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar ligde sahasındaki yenilmezliğini 29 müsabakaya çıkardı. Söz
konusu maçlarda 23 kez 3 puan alan Aslan, 5 kez berabere kaldı. Cimbom
, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa
'ya mağlup olmuştu. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:10 Kaynak: İHA
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