Son Dakika Haberleri: Galatasaray Sahasında 28 Maçtır Kaybetmiyor

Galatasaray Sahasında 28 Maçtır Kaybetmiyor

8 dakika önce

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini 28 maça çıkardı.

Galatasaray Sahasında 28 Maçtır Kaybetmiyor, System.String[]
Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle ligde evindeki yenilmezliğini 28 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele ettiği Sivasspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılılar ligde sahasındaki yenilmezliğini 29 müsabakaya çıkardı. Söz konusu maçlarda 23 kez 3 puan alan Aslan, 5 kez berabere kaldı. Cimbom, Süper Lig'de sahasında en son 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya mağlup olmuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:10 Kaynak: İHA

Türk Telekom Stadyumu, Sivasspor, Galatasaray, Spor
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