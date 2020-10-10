Galatasaray, salonda çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 5. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü sahasında lider Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman salonda gerçekleştirildi. İdmanda, yenilenme çalışmaları üzerinde duruldu.
Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşması hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- Kaynak: AA
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