Son Dakika Haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Paris Saint-Germain'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu
Son Dakika Spor Haber

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Paris Saint-Germain'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu

49 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) Türk Telekom Arena'da 1-0 mağlup oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Paris Saint-Germain'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) Türk Telekom Arena'da 1-0 mağlup oldu. Maçtaki tek golü 52'inci dakikada PSG'nin Arjantinli golcüsü Mauro Icardi kaydetti.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı derbi maçına göre iki değişiklikle sahaya çıktı. PSG maçı öncesi sakatlanan Mario Lemina'nın yerine, Fenerbahçe derbisinde tribüne gönderdiği Jean Michael Seri'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Derbiye ilk 11'de başlayan Sofiane Feghouli ise 62. dakikada Belhanda'nın yerine oyuna girdi.

Euronews.com'da Görüntüle

UEFA Şampiyonlar Ligi, Paris Saint Germain, Türk Telekom Arena, Galatasaray, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın grubunda işler karıştı! İşte puan durumu
Fernando Muslera, PSG maçına damga vurdu! Galatasaray'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 9 maça çıktı Sarı kart gören Thomas Tuchel tarihe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 01:06:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Paris Saint-Germain'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]