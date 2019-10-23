Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu
1 saat önce
Galatasaray Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında PSG deplasmanda Club Brugge’ü 5-0 mağlup etti. Galatasaray 1 puan ile A grubunun sonuncusu
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Grupta ilk galibiyetini alan Real Madrid puanını 4'e çıkarırken Galatasaray 1 punda kaldı.
Maçtaki tek golü 18'inci dakikada Real Madrid'in orta saha oyuncusu Tony Kross kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:13
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