Son Dakika Haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu
Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu

1 saat önce

Galatasaray Şampiyonlar Ligi üçüncü maçında Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Grubun diğer maçında PSG deplasmanda Club Brugge’ü 5-0 mağlup etti. Galatasaray 1 puan ile A grubunun sonuncusu

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e kendi evinde 1-0 mağlup oldu, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Grupta ilk galibiyetini alan Real Madrid puanını 4'e çıkarırken Galatasaray 1 punda kaldı.


Maçtaki tek golü 18'inci dakikada Real Madrid'in orta saha oyuncusu Tony Kross kaydetti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Real Madrid, İspanya, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:13 
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