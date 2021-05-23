Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir - Son Dakika

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

23.05.2021 12:46

Son dönemde Galatasaray'ın Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin, teknik direktör Fatih Terim'le yaşadığı sorunlara bir de Şampiyonlar Ligi eklendi. 31 Mayıs'a kadar futbolcuların alacaklarını ödeyip borçsuzluk belgesini oyunculara imzalatması gereken sarı-kırmızılıların, belgeyi alamamaları durumunda ise Şampiyonlar Ligi'ne katılımı tehlikeye girecek.

31 Mayıs 2021 tarihine kadar futbolcuların tüm alacaklarını vermek zorunda olan Cengiz yönetimi ödemeler sonrasında borçsuzluk belgesi alarak belgeyi UEFA'ya bildirmek zorunda. Belge, Şampiyonlar Ligi'ne katılımda en önemli hususlardan bir tanesi. Bazı oyuncular borçsuzluk belgesini imzalarken bazı isimlerin ise belgeyi imzalamayı reddettiği açıklandı.

FEGHOULİ DİRETİYOR

Sözleşme görüşmeleri dondurulan futbolcular belgeyi imzalamak istemezken sürecin nasıl sonuçlanacağı merak ediliyor. Galatasaray'ın sezon başından beri sorun yaşadığı Feghouli 'borçsuzluk belgesi' imzalamayı reddederek İspanya'ya tatile gitti. Albayrak, Muslera ve Arda bu tip sorunları çözüyordu ama Galatasaray kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da bu sezon kendisini geri plana çekince, yükler Başkan Cengiz'e bindi.

TERİM'İN RESTİ

Albayrak'ın yönetimle sorunlar yaşaması ve kendisini geri çekmesi sonrasında Muslera'nın Fatih Terim'e 'sen yoksan bende yokum' resti üzerine Arda Turan'ın sözleşmesinin son bulması sorunların çözülememesine neden oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

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Son Dakika Spor Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir - Son Dakika Spor


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