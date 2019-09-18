Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı

Galatasaray Belçika ekiplerinden Club Brugge ile deplasmanda çıktığı Şampiyonlar Ligi ilk maçında berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta müsabakasını taraflar golsüz tamamladı.



Karşılaşmada pek fazla gol pozisyonu olmazken Galatasaray'ın rakip kaleyi bulan bir şutu oldu. Sarı kırmızılılar yüzde 56 topla oynama oranıyla mücadele etti.