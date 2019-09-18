Son Dakika Haberleri: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı

1 saat önce

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı, System.String[]

Galatasaray Belçika ekiplerinden Club Brugge ile deplasmanda çıktığı Şampiyonlar Ligi ilk maçında berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta müsabakasını taraflar golsüz tamamladı.


Karşılaşmada pek fazla gol pozisyonu olmazken Galatasaray'ın rakip kaleyi bulan bir şutu oldu. Sarı kırmızılılar yüzde 56 topla oynama oranıyla mücadele etti.

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Galatasaray, Club Brugge, Belçika, Spor

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:15 
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