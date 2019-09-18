Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı
1 saat önce
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne beraberlikle başladı
Galatasaray Belçika ekiplerinden Club Brugge ile deplasmanda çıktığı Şampiyonlar Ligi ilk maçında berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta müsabakasını taraflar golsüz tamamladı.
Karşılaşmada pek fazla gol pozisyonu olmazken Galatasaray'ın rakip kaleyi bulan bir şutu oldu. Sarı kırmızılılar yüzde 56 topla oynama oranıyla mücadele etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:15
Bir grup Club Brugge taraftarı Galatasaray tribününe girmeye çalıştı! Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement: Penaltımız verilmedi Abdurrahim Albayrak'tan Mbaye Diagne açıklaması! Fatih Terim'den Ali Koç'a sicil cevabı: Burada olmayanlarla ilgili konuşmayalım