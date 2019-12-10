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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı oldu
6 saat önce
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımıyla karşılaşacak. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en az gol atan takım konumunda.
A Grubu'nda oynadığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 2 puanla son sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:16
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